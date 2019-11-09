Rusya’ya 3.1 milyar dolarlık ürün gitti

Türkiye'nin Rusya ile diplomasi alanında yürüttüğü başarılı iş birliği ihracat rakamlarına yansırken, yılın 10 ayında söz konusu ülkeye gerçekleştirilen dış satım yüzde 10,6 artarak 3,1 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin Rusya ile diplomasi alanında yürüttüğü başarılı iş birliği ihracat rakamlarına yansırken, yılın 10 ayında söz konusu ülkeye gerçekleştirilen dış satım yüzde 10,6 artarak 3,1 milyar dolara ulaştı. Bu yılın 10 ayında Türkiye'den Rusya'ya 27 farklı sektörde ihracat gerçekleştirildi. Bu sektörler arasında yaş meyve ve sebze Rusya'ya en fazla ihracat yapan sektör olarak öne çıktı. Sektörün Rusya'ya ihracatı ocak-eylül döneminde 486 milyon 398 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu yılın 10 ayında Rusya'ya en fazla ihracat artışını yüzde 220,2 ile savunma ve havacılık sektörü elde etti.