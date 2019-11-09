Şehit yakınlarına öncelik tanınacak

İçişleri Bakanlığı Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyenler için uygulanan sınavda değişikliğe gitti. Bekçi olmak isteyen şehit veya vazife malulü eş veya çocuklara kolaylık sağlandı.

İçişleri Bakanlığı Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyenler için uygulanan sınavda değişikliğe gitti. Bekçi olmak isteyen şehit veya vazife malulü eş veya çocuklara kolaylık sağlandı. Başvuru belgelerinde de değişikliğe gidilirken bekçi alımı ile ilgili sayılar, şartlar, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri ile istenecek belgelerin Resmi Gazete'de ya da Cumhurbaşkanı'nca belirlenen kurumun internet sitesinden duyurulacağı belirtildi. Yönetmelikte yapılan değişiklik dünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.