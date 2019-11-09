Yapılandırma için tüm onaylar alındı

Finansal sektöre borcu 25 milyon liranın altında olan küçük ölçekli şirketler, yeniden yapılandırma kapsamında işlemlerini yapabilecek. Türkiye Bankalar Birliği, gereken onayların alındığını açıkladı.

Finansal sektöre borcu 25 milyon liranın altında olan küçük ölçekli şirketler, yeniden yapılandırma kapsamında işlemlerini yapabilecek. Türkiye Bankalar Birliği, gereken onayların alındığını açıkladı. Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan, finansal sektöre olan borcu 25 milyon lira altında küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın, gerekli onaylar alınarak yürürlüğe girdiği bildirildi. Küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama, 18 Ekim tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştı.