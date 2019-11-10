Bayraktar SİHA’ların anlaşması imzalandı

Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Ukrayna'ya ihracatına ilişkin nihai kabul anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Ukrayna'ya ihracatına ilişkin nihai kabul anlaşmasının imzalandığı bildirildi. Baykar tarafından sosyal medya sitesi Twitter üzerinden Türkçe ve Ukraynaca yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA'ların, kabul testlerini başarıyla tamamladığı belirtildi.



İŞBİRLİĞİ ARTACAK



Testlerin ardından nihai kabul anlaşmasının Baykar, Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspecexport yetkilileri tarafından Kiev'de imzalandığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Dost ülke Ukrayna ile işbirliğimiz artarak devam edecek." ifadesine yer verildi. Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ocak ayında Baykar ile 6 Bayraktar TB2, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarını kapsayan sözleşme imzalanmıştı. Çeşitli test ve eğitimlerin ardından mart ayında sahada, atış testleri ile ilk teslimatlar gerçekleştirilmişti.