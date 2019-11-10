Bitkisel destek için başvurular başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, üretim yılı içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve/veya Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı olan, desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçilere tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak.
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