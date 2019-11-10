Koç’tan 9 ayda 3,3 milyar TL kar

Koç Holding, 2019 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 114 milyar TL gelir elde ederken, 3,3 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi.

Koç Holding, 2019 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 114 milyar TL gelir elde ederken, 3,3 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi. Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Koç Topluluğu olarak yılın ilk 9 ayında disiplinli yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız ve tedarik zincirimizin de katkısıyla güçlü konumumuzu sürdürdük. Dijital Dönüşüm Programımız ile küresel rekabet gücümüzü artırıyoruz. Yatırımlarımıza aralıksız devam ederken, ihracat performansımız ile ekonomimize katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.



38 MİLYARA ULAŞTI



Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırımlarımız, ülkemize ve insanımıza duyduğumuz güvenimizin en büyük göstergesi. Koç Topluluğu olarak yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiğimiz 5,8 milyar TL'lik kombine yatırım ile birlikte son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz kombine bazda yatırım miktarı 38 milyar TL'ye ulaştı."