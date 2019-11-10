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Polislerin tazminatında yaşanan düşüş düzeltildi

Polislerin tazminatında yaşanan düşüş düzeltildi
Giriş Tarihi: 10.11.2019

1. derece illerde polislerin operasyon katsayısında geçen ay yaşanan hata sonucu gerçekleşen düşüş Cumhurbaşkanlığı kararıyla düzeltildi. Bazı polislerin operasyon tazminatlarındaki azalma 6 Kasım 2019 tarihi itibariyle sona ermiş oldu.

1. derece illerde polislerin operasyon tazminat katsayısında geçen ay yaşanan hata sonucu gerçekleşen düşüş Cumhurbaşkanlığı kararıyla düzeltildi. Bazı polislerin operasyon tazminatlarındaki azalma 6 Kasım 2019 tarihi itibariyle sona ermiş oldu. Yapılan düzenlemeyle, 1. derece olan tüm illerdeki emniyet personeli için 127 olan katsayı yeniden 198'e yükseltildi. Yapılan düzeltme 4/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe girdi.

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