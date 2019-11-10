Torbalı-Alsancak Limanı demiryolu projesi bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılında yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarını işletmeye almaya hazırlanırken, verimliliği artırmak için de YHT güzergahlarında ekspres seferlere başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılında yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarını işletmeye almaya hazırlanırken, verimliliği artırmak için de YHT güzergahlarında ekspres seferlere başlayacak. 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda demiryollarında yapılacak yatırımlara yer verilirken, YHT hat uzunluğu da 2020 yılı içerisinde bin 213 kilometreden 2 bin 269 kilometreye çıkartılacak. Bu kapsamda Ankara-Sivas YHT hattı da 2020 yılı içerisinde işletmeye alınan hatlardan birisi olacak. Torbalı-Alsancak Limanı demiryolu projesinin kesin proje çalışmaları da bitirilecek projeler arasında.

BARIŞ ŞİMŞEK