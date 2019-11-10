Turizm gelirleri artacak

Turist ağırlamada Türkiye'de birinci sırada olan, dünyada ise ilk 5 kent içinde yer alan Antalya'da, gelecek yıl için fiyat kontratlarını tamamlayan turizmciler, 2020'de gelirlerinde yüzde 10-12'lik bir artış bekliyor.

Turist ağırlamada Türkiye'de birinci sırada olan, dünyada ise ilk 5 kent içinde yer alan Antalya'da, gelecek yıl için fiyat kontratlarını tamamlayan turizmciler, 2020'de gelirlerinde yüzde 10-12'lik bir artış bekliyor. 15 milyona yakın turist ağırlayarak rekor kıran Antalya'da turizmciler, 2020 fiyat kontratlarını tamamlayarak, satışlara başladı. Geçen yıla göre turist sayısında çift haneli bir büyüme gerçekleştirerek, 16 milyon turist hedefine koşan Antalya'da turizm sektörü, turizm gelirlerinde de çift haneli büyümeyi planlıyor. Sektör, büyüyerek gelecek yıl da turizm gelirinde yüzde 10-12 artış hedefliyor.



2020 İYİ GEÇECEK



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 2020 rezervasyonlarının iyi gittiğini belirterek, özellikle İngiltere ve Avrupa pazarında satışların yaklaşık iki ay öncesinden başladığını, diğer pazarlarda ve iç pazarda geçen haftadan itibaren bir hareketliliğin yaşandığını ifade etti. Atmaca, "İlk veriler 2020'nin iyi geçeceği yönünde. Gelirde 2020'de yüzde 10-12 artış bekliyoruz. Çalışmalarımızı buna göre yaptık." diye konuştu.