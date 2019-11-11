Altın fiyatları ne kadar? 11 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Güvenli liman olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 11 Kasım Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri merak ediyor. Altın bu haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? soruları soruluyor. İşte 11 Kasım Pazartesi altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 271,14 TL

SATIŞ: 271,22 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 434,17 TL

SATIŞ: 443,94 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 865,63 TL

SATIŞ: 887,87 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.736,68 TL

SATIŞ: 1.770,31 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.798,00 TL

SATIŞ: 1.826,00 TL