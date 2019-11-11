  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 11 Kasım Pazartesi döviz kuru...

? Euro ne kadar? Pazartesi ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 11 Kasım Pazartesi döviz kuru...

11.11.2019, 09:19

Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? soruları yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,75 liradan, euro ise 6,34 liradan satılmıştı. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte Pazartesi ...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatındaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 11 Kasım Pazartesi döviz kuru...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 11 Kasım Pazartesi döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN