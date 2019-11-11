Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 11 Kasım Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,75 liradan, euro ise 6,34 liradan satılmıştı. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 11 Kasım Pazartesi döviz kuru...