Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,75 liradan, euro ise 6,34 liradan satılmıştı. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 11 Kasım Pazartesi döviz kuru...
Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatındaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 11 Kasım Pazartesi döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 11 Kasım Pazartesi döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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