Sondajlarımız tam gaz devam ediyor

Enerji Bakanı Dönmez, “2019’un ilk 8 ayında ham petrolde yüzde 5’lik, doğal gazda ise yüzde 25’lik üretim artışı yakaladık. 2020’de 95 arama kuyusu açacağız” dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin son dönemde arama ve sondaj çalışmalarında ciddi bir ivme yakaladığına dikkat çekerek, 2019'un ilk sekiz aylık döneminde ham petrolde yüzde 5'lik, doğal gazda ise yüzde 25'lik üretim artışı yakaladıklarını anlattı. Dönmez, "2020'de Türkiye Petrolleri A.O. tarafından deniz alanlarında 5, karalarda ise 85 ve diğerleriyle birlikte toplam 95 adet arama kuyusunun açılmasını hedefliyoruz" dedi. Yoğun çalışmanın yürütüldüğü son iki yılda 47'si maden 55'i enerji hammadde olmak üzere toplamda 102 adet ruhsat sahasında yeni maden kaynakları bulduklarını ifade eden Bakan Dönmez, "Şu an itibariyle 850 bin metre olan sondaj miktarının yıl sonunda 1 milyon metreyi aşmasını bekliyoruz" dedi.

117 ÇALIŞMA YAPTIK

Türkiye Petrolleri'nin 2019'da Doğu Akdeniz'de 2 adet sığ deniz sondajını tamamladığını, derin denizde de Fatih Sondaj Gemisinin sondaj çalışmasını tamamladığını ve yakın zamanda yeni lokasyonuna geçeceğini anlatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yavuz ise Karpaz'daki ilk sondajının ardından adanın güneyinde Güzelyurt-1 lokasyonunda faaliyetlerine devam ediyor. Karada 2019'da 117 adet sondaj çalışması yaptık. Diyarbakır'da sondajı tamamlanan kuyuda önümüzdeki günlerde çatlatma operasyonu gerçekleştireceğiz."

SUDAN'DA ALTIN ARANACAK

MTA'NIN ilk yurt dışı ruhsatını Sudan'da aldığını belirten Dönmez, Sudan'da arama- araştırma faaliyetlerini yürütecek olan MTA Company Limited'in iki altın sahası için imtiyaz anlaşması imzaladığına dikkat çekti. Dönmez, "Özbekistan'daki faaliyetler için de MTA Tashkent Mining adıyla bir şirket kurduk. İkisi altın biri volfram sahası olmak üzere toplam 3 sahayı resmi olarak MTA adına bloke ettik ve sahalardaki arazi ön çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK / ANKARA