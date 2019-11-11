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'a 13 personel alınacak! Başvuru nasıl yapılır?

TÜBİTAK'a 13 personel alınacak! Başvuru nasıl yapılır?

11.11.2019, 12:18

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () Başkanlığınca 13 personel istihdam edilecek. TÜBİTAK başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) bünyesinde görev yapmak üzere 1 iş yeri hekimi ve 3 araştırmacı uzman personel alınacak.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 4 memur, 1 büro memuru, 3 şoför ve 1 dağıtıcı alınacak.

Başvurular, kurumun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

AA

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