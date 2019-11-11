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Yeni gözde tanesi 50 liraya satılan

Yeni gözde tanesi 50 liraya satılan mango
Giriş Tarihi: 11.11.2019

'NIN Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde ürün çeşitlendirilmesi amacıyla avokadonun ardından üretimine geçilen da üreticinin yüzünü güldürmeye başladı.

ANTALYA'NIN Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde ürün çeşitlendirilmesi amacıyla avokadonun ardından üretimine geçilen mango da üreticinin yüzünü güldürmeye başladı. Tropikal meyve yetiştiriciliğinin son yıllarda arttığı Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde, muz ve avokadonun önemli bir ticari değere ulaşması, çiftçileri bir başka tropikal ürün olan mangoya yönlendirdi. Tanesi 50 liraya kadar alıcı bulan mangoya bölgedeki yabancılar kadar yerli halk da ilgi gösteriyor. Lezzeti ve aroması daha iyi olduğu için ithaline göre daha çok tercih edilen yerli mangonun üretim alanı da her geçen yıl artıyor. Mango fidanı üreticisi Mustafa Ezici, 10 yaşına gelen bir mango ağacının yaklaşık bin adet meyve verdiğini söyledi.
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