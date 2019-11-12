11.11 çılgınlığı satışları patlattı

Global alışveriş festivali 11.11 indirimleri, tüm dünyada alanın da satanın da yüzünü güldürdü. Sanal alışveriş devi alibaba.com’un ilk bir dakika içindeki cirosu 1 milyar dolar sınırını aşt

Tüm dünyada tüketicilerin sabırsızlıkla beklediği 11.11 indirimleri, bu yıl da büyük ilgi gördü. Bebek bezinden deterjana, giyimden kozmetiğe, parfümden arabaya kadar pek çok kalem malda yüzde 20 ile 90 arasında değişen indirim oranları, ciroları bir anda yükseltti. Alanın da satanın da yüzünü güldüren 11.11 çılgınlığının bu yılki şampiyonu Alibaba. com oldu. Global alışveriş sitesinin 11.11 satışları, ilk 9 saatinde 23 milyar dolara ulaştı



YALNIZLIĞI SİMGELİYOR



Alışveriş yapanlar yalnızca ilk dakikada "1 milyar dolar" sınırını aşan miktarda harcama yaptılar. Alibaba.com yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, 11 Kasım etkinliğine yaklaşık 500 milyon müşterinin katılması bekleniyor. Aynı zamanda "çifte onbir" (double eleven) olarak da bilinen online alışveriş festivali bu adı, yalnızlığı simgeleyen dört tane "1" rakamının bir araya gelmesiyle ifade edilen "11 Kasım" tarihinden kaynaklanıyor.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMURU



Türkiye'de 9-11 Kasım arası yüzde 80'e varan ve 'büyük' olarak nitelendirilen indirimler, alışveriş platformlarını çökertti. Trendyol ve n11 kullancılarının taleplerini karşılamada yetersiz kaldı. Söz konusu uygulamalara giriş sağlayamayan binlerce kişi tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Bazı alışveriş siteleri de indirimler konusunda eleştirildi. Bazı ürünlerin, indirim gününden bir önceki günkü fiyatlarından daha pahalı oldukları gözlendi.