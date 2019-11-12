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’li başkanın kovduğu kadın patron oldu

CHP’li başkanın kovduğu kadın patron oldu
Giriş Tarihi: 12.11.2019

'nde sözleşmeli memur olarak çalışırken 'li başkan tarafından önce 200 kilometre uzaklıkta Tufanbeyli ilçesine sürgüne gönderilen, daha sonra iş akdi fesih edilen , kendisine desteğiyle meyve kurutma tesisi kurdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli memur olarak çalışırken CHP'li başkan Zeydan Karalar tarafından önce 200 kilometre uzaklıkta Tufanbeyli ilçesine sürgüne gönderilen, daha sonra iş akdi fesih edilen Halime Büyükgüzel, kendisine KOSGEB desteğiyle meyve kurutma tesisi kurdu. Kovulduğu belediyeden tazminatını alamamışken KOSGEB'in desteğinin ilaç gibi geldiğini kaydeden Büyükgüzel, "YAŞ hurmanın fiyatı halde 2.5 TL'ye satılırken, kurusu 50 TL'den başlıyor. Bu da büyük bir katma değer. Hem dilimli hem de tüm olarak kurutuyoruz. İç piyasada da yer alacağız ama hedefimiz ülkemize döviz kazandırmak" dedi.

"EKMEKLE UĞRAŞMASINLAR"

Büyükgüzel, "Devletimizin üretim konusunda çok fazla imkanı var. Ben belediyede işten çıkartıldım ama şimdi kendi işimi kurdum. Herkes benim gibi şanslı olmayabilir. İşe dönüş davası açan arkadaşlarım oldu. Kimse emekçinin, işçinin ekmeğiyle uğraşmasın" diye konuştu.

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