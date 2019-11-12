İstihdamda yeni dönem başlıyor

Türkiye’de üniversite mezunu işgücü 7.6 milyona ulaşırken, hükümet her yıl Türkiye İş Kurumu aracılığıyla bir milyonun üzerinde istihdam yaratmak için harekete geçti. Yeni dönemde özel sektörde işe yerleştirilen kişi sayısı da yüzde 5 artacak

Hükümet, pasif istihdam programlarını güçlendirmek için harekete geçti. Türkiye İş Kurumu 2019- 2023 Stratejik Planı kapsamında iki yıllık dönemde her yıl 1 milyonun üzerinde istihdam yaratmak için yeni adımlar atılacak. Bu dönemde özel sektörde işe yerleştirilen kişi sayısı yüzde 5 artacak. Plan kapsamında:



- Öğrencilere etkili iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilecek.

- İş arayanların kalıcı istihdamını sağlamak için etkili iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilecek.

- İşbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kursiyer sayısı artırılacak.

- Gençler, kadınlar ve sosyal yardım alanların işgücü piyasasına katılımına yönelik sektör, bölge odaklı programlar uygulanacak.

- İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarının yapısı, teknolojik gelişmeler çerçevesinde 2020 sonuna kadar yeniden tasarlanacak.

- İstihdam teşvikleri öncelikli sektörlerde nitelikli istihdamı daha fazla teşvik edecek şekilde geliştirilecek.

- Nitelikli işgücüne yönelik kariyer merkezleri artırılacak ve bu merkezlerde rehberlik faaliyetleri geliştirilecek.

- Uzun süreli işsizlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak üzere aktif işgücü programları kapsamında yeni uygulamalar devreye girecek.



YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ



- Yeni mezunların alternatif iş arama kanallarını daha fazla kullanması sağlanacak.

- İşsizlik Sigortası Fonu; işsizlik sigortası hak kazanma şartları, ödeme süresi ve ödeme miktarı özel politika gerektiren grupları da dikkate alarak iş aramayı teşvik edici şekilde iyileştirilecek.

- Yarım çalışma ödeneğinin etkin şekilde uygulanması sağlanarak kadınların çalışma hayatından uzaklaşmadan çocuklarına bakabilmelerine yönelik imkânlar arttırılacak.



GENÇ İSTİHDAMINDA AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ



Türkıye gençlere istihdam oluşturmada Avrupa ülkeleri arasında birinci sıraya yükselirken, 2007-2018 döneminde yükseköğretim mezunu işgücünü de en fazla artıran ülke oldu. 2007'de 3.1 milyon olan üniversite mezunu işgücü sayısı 7.6 milyona yükselirken, 2.9 milyon olan üniversite mezunu istihdam 6.7 milyona çıktı. Bu dönemde İŞKUR'un işe yerleştirme sayısı da yüzde 35 artış göstererek 1 milyon 308 bin kişiye ulaştı. Bu kişilerin yüzde 35'ini gençler, yüzde 17'sini üniversite mezunları oluşturdu. Aynı dönemde istihdama kazandırılan gençlerin sayısı da 622 bine çıktı.

HAZAL ATEŞ