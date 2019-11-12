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, ’i almaktan vazgeçti

OYAK, British Steel’i almaktan vazgeçti
Giriş Tarihi: 12.11.2019

OYAK, British Steel'in satın alınmasından vazgeçildiğini duyurdu. OYAK'tan yapılan açıklamada, "OYAK iştiraklerinden Ataer Holding tarafından British Steel'de yapılan incelemeler tamamlanmış, paydaşların yeterince destek vermemesi nedeni ile beklenen ticari verimliliğin sağlanamayacağı ortaya konarak müzakereler sonlandırılmıştır" denildi. Açıklamada şu ifadeler de yer aldı: "Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu ve en büyük demir çelik ürericisi olarak, ülkemizin stratejik hedeflerine katkı sunma kararlılığı ile yerel ve küresel fırsatları değerlendirmeye devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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