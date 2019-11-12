  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > ‘Şehirlerin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk

‘Şehirlerin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk

‘Şehirlerin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk
Giriş Tarihi: 12.11.2019

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Kurum, "Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. 2020 yılında sistem tüm belediyelerimizin kullanımına açılacak. Böylelikle yapılar izlenecek ve kaçak yapılar dijital olarak takip edilip önlenecek" dedi. Bakan Kurum, "2019'da TOKİ'mizle 25 bini İstanbul'da olmak üzere 65 bin bağımsız birimin dönüşümünü de bitirmiş olacağız" diye konuştu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Kurum, özetle şunları söyledi:

1 milyon 330 bin konutu dönüştürdük. Kentsel dönüşüm için 13 milyar lira kaynak kullandık. Belediyelerimize 4 milyar lira kredi desteği ve yüzde 50'ye varan oranda finans desteği sağlıyoruz.

22 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasını sağladık. Devam eden inşaatlarımız tamamlandığında 35 milyon vatandaşımızı sağlam ve güvenli konutlarında oturtmuş olacağız.

Emlak Katılım Bankası ile ilgili 2019 yılında, 7 coğrafi bölgemizde 15 şube açma hedefimiz vardı, 2 şubemizi açtık. 13 şubemizi de yıl sonuna kadar açacağız.

BARIŞ ŞİMŞEK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Şehirlerin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN