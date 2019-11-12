‘Şehirlerin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Kurum, "Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. 2020 yılında sistem tüm belediyelerimizin kullanımına açılacak. Böylelikle yapılar izlenecek ve kaçak yapılar dijital olarak takip edilip önlenecek" dedi. Bakan Kurum, "2019'da TOKİ'mizle 25 bini İstanbul'da olmak üzere 65 bin bağımsız birimin dönüşümünü de bitirmiş olacağız" diye konuştu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Kurum, özetle şunları söyledi:



1 milyon 330 bin konutu dönüştürdük. Kentsel dönüşüm için 13 milyar lira kaynak kullandık. Belediyelerimize 4 milyar lira kredi desteği ve yüzde 50'ye varan oranda finans desteği sağlıyoruz.



22 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasını sağladık. Devam eden inşaatlarımız tamamlandığında 35 milyon vatandaşımızı sağlam ve güvenli konutlarında oturtmuş olacağız.



Emlak Katılım Bankası ile ilgili 2019 yılında, 7 coğrafi bölgemizde 15 şube açma hedefimiz vardı, 2 şubemizi açtık. 13 şubemizi de yıl sonuna kadar açacağız.

BARIŞ ŞİMŞEK