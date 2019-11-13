10 ayda 1,8 milyon turist

Türkiye’de en önemli ekonomik gelirlerin başında gelen turizm sektörü yüz güldürmeyi sürdürüyor. Turistik bölgelerin ziyaretçi rekoru kırdığı 2019 yılında, İzmir de 1 mliyon 800 bin 279 ziyaretçi çekmeyi başardı

İzmir'in turizm rakamlarındaki iyileşme bu yıl da sürdü. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) raporuna göre, İzmir turizminin toplam ziyaretçi sayısı yılın ilk 10 ayında yüzde 16 arttı. İzmir turizmi, 10 aylık dönemde 1 milyon 150 bin 397'si yabancı olmak üzere 1 milyon 800 bin 279 ziyaretçi ağırladı. Rapora göre, İzmir'e 2019 yılının 10. ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre yüzde 34 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 39, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 23 artış gösterdi.



ÇOĞU HAVA YOLUYLA



Ocak-Ekim döneminde İzmir'e en çok turist gönderen 10 ülke; Almanya, İngiltere, Hollanda, İran, Fransa, Belçika, Polonya, Yunanistan, Rusya, Belarus olarak sıralandı. Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 19 artarken, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 11 artış gösterdi. İzmir'e yabancı ziyaretçilerin 1 milyon 52 bin 664'ü hava yoluyla, 97 bin 733'ü deniz yoluyla geldi. 2019 yılının ilk on ayında yabancı ziyaretçilerin hava yoluyla girişlerinde bir önceki yıla göre yüzde 18, deniz yoluyla girişlerinde ise yüzde 27 artış görüldü. 10 aylık dönemde yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 92'sini hava yolu, yüzde 8'ini deniz yolu girişleri oluşturdu. İzmir turizmi; Rusya, KKTC, Avusturya, Danimarka, Filipinler, İsveç, Hindistan, Moldova, Litvanya, Finlandiya ve Gürcistan dışındaki pazarlarda artış gösterdi.



'TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK RAKAMI'



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "İzmir turizminin 2019'u rekorlarla tamamlayacağı görülüyor" dedi. İşler, "Almanya ile İngiltere'nin turist sayısı rekor kırdı. Orta Avrupa ülkelerinin de İzmir'e ilgisinin arttığı görülüyor. Yıl sonuna kadar İzmir'e gelecek Türk ve yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyonu aşacaktır" ifadelerini kullandı.