Altın fiyatları ne kadar? 13 Kasım Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın düştü mü? Elinde altın bulunanlar ya da altın almak isteyenler altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri merak ediyor. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 13 Kasım Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 270,20 liradan işlem gördü. İşte 13 Kasım Çarşamba altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 271,20 TL
SATIŞ: 271,26 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 433,12 TL
SATIŞ: 442,93 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 863,52 TL
SATIŞ: 885,87 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.732,46 TL
SATIŞ: 1.766,31 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.794,00 TL
SATIŞ: 1.821.00 TL
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