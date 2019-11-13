Altın fiyatları ne kadar? 13 Kasım Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın düştü mü? Elinde altın bulunanlar ya da altın almak isteyenler altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri merak ediyor. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 13 Kasım Çarşamba altın fiyatları...