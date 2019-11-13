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Ekonomi terörüne sert tepki geldi

Ekonomi terörüne sert tepki geldi
Giriş Tarihi: 13.11.2019

Hazinr ve , ekonomi aleyhine oluşturulan algı operasyonlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Ekonomi aleyhine algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonunda algı oluşturmaya çalışanlar birbirinden farksızdır" ifadeleri kullanıldı.

Hazinr ve Maliye Bakanlığı, ekonomi aleyhine oluşturulan algı operasyonlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Ekonomi aleyhine algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonunda algı oluşturmaya çalışanlar birbirinden farksızdır" ifadeleri kullanıldı. Bakan Berat Albayrak'ın Ordu'daki konuşmasının bazı internet sitelerince çarpıtılarak haberleştirildiği, bu haberlerde Albayrak'a karşı kamuoyunun tepkisi, hatta kin ve nefretinin amaçlandığı bildirildi. Bakan Albayrak'ın ağzından dahi çıkmayan sözlerin kasıtlı olarak kullanıldığı aktarılırken, yalan haberleri yapanlarla ilgili hukuki sürecin de başladığı duyuruldu.

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