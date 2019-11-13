Kargoculara göre hiç evde yokuz

Türk tüketicilerin en çok şikayette bulunduğu sektörlerin başında kargo şirketleri geliyor. Adrese gelmeden ‘Adreste bulunamadı’ notu bırakan kargocular vatandaşı bezdirdi.

Türkiye'de tüketicilerin en çok şikayette bulunduğu sektörlerin başında kargo şirketleri gelmeye başladı. Yüzbinlerce olumsuz yorumun yapıldığı sektör hakkında en çok şikayetin yapıldığı konu başlığı ise "Adreste yoktu" oldu. Birçok tüketici kargo şirketlerinin adrese dahi uğramadan "Adreste yoktu" şeklinde beyanatta bulunulduğunu belirtirken, kargonun alıcıya ulaşmadan gönderici firmaya dönüyor olması da başka bir şikayet konusu olarak öne çıktı. Ürün teslim edilmese de gönderide kargo ücretini keserek iade sağlayan firmalar topu kargo şirketlerine atarken, kargo şirketleri ise hiç sorumluluk almıyor. En büyük zararı da tüketiciler görüyor.

BETÜL ALAKENT