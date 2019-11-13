Milyonlarca genç istihdam edilecek

Hükümet, Türkiye’nin en kapsamlı işgücü piyasası araştırmasına imza attı. Araştırma üç milyon gencin işe girmesinde yol haritası olacak Türkiye İş Kurumu tarafından 90 bin işyeri ziyaret edilerek yapılan İşgücü Piyasası Araştırması’nda dikkat çeken başlıklar belirlendi

Türkiye'de işgücünün doğru kullanımı ve istihdamın artırılması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Yapılan dev İşgücü Piyasası Araştırması, çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Gelecek 10 yılda ön plana çıkan mesleklerde sanayi 4.0 etkisi görülüyor. Nano teknoloji mühendisliği, network güvenlik uzmanı, otonom araç mühendisi, siber güvenlik uzmanı, 3 boyutlu katı model teknikeri gibi meslekler ön plana çıkacak. Bir yılda bin 974 meslekte istihdam artışı bekleniyor. İnşaat, makineci, satış danışmanı, üretim mal işçisi, soğuk demirci, garson istihdamı artacak. Yatırımlar sonucu Türkiye genelinde 1.1 milyon kişilik istihdam bekleniyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya yatırım sonucu en fazla istihdam yaratacak iller.



İMALAT BAŞI ÇEKTİ



Açık işte 117 binle başı çeken imalatı toptan-perakende ticaret, konaklama, inşaat izliyor. 203 bin işyerinde yaklaşık 450 bin kişinin temininde (mesleki açıdan) güçlük çekiliyor. İstihdamın en fazla olduğu sektör yüzde 28.9 imalat, yüzde 22.2'yle toptan ve perakende ticaret. Yükseköğretim mezunları için açık işte pazarlamacı, yazılımmakine- bilgisayar mühendisi başı çekiyor. İşverenler genç istihdamında en çok pratik beceriyi önemsiyor. En fazla istihdam artışı beklenen meslekler inşaat, makineci, üretim işçisi ve soğuk demirci.



İŞTE ANALİZİN SONUÇLARI



- Her 100 işyerinden 8.4'ü eleman arıyor, patronlar gençlerde 10 özellik arıyor.

- Açık işte imalatı toptan- perakende ticaret, konaklama, inşaat başı çekiyor.

- En fazla istihdam yaratacak 5 il: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya.

- Yeni yatırımlar 1.1 milyon istihdam yaratacak, 1974 meslekte istihdam artacak.

- Patron mesleki yeterlilik, takım çalışması, ikna kabiliyeti arıyor.

- Nano teknoloji-otonom araç mühendisi, network güvenlik uzmanı aranıyor.

- 119 bin işyerinde 330 bin kişiyi bulmakta zorlanıyor.

- 203 bin işyeri 450 bin personel arıyor.

- İşverenlerin yüzde 65.7'si yatırım yapmayı planlıyor.

HAZAL ATEŞ