Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın düştü mü? soruları altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Kültürümüzde de önemli bir yeri olan altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İşte 14 Kasım Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını 1.803,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 270,50 liradan işlem gördü. İşte 14 Kasım perşembe altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 271,55 TL
SATIŞ: 271,60 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 433,63 TL
SATIŞ: 443,46 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 864,55 TL
SATIŞ: 886,92 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.734,52 TL
SATIŞ: 1.768,41 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.799,00 TL
SATIŞ: 1.827,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 14 Kasım Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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