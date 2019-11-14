Altın fiyatları ne kadar? 14 Kasım Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın düştü mü? soruları altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Kültürümüzde de önemli bir yeri olan altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İşte 14 Kasım Perşembe altın fiyatları...