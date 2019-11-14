Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dolar ve euro almak isteyenler ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler döviz kurundaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 14 Kasım Perşembe dolar ve euro fiyatları...
Dolar ve euro güne nasıl başladı? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7530 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3370 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 14 Kasım Perşembe döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Kasım Perşembe döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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