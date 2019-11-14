Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Kasım Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dolar ve euro almak isteyenler ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler döviz kurundaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 14 Kasım Perşembe dolar ve euro fiyatları...