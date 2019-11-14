Ege’den birlikte proje mesajı

Sektörlerinin öncülerini buluşturan ve projelere yön veren 3. Ege Ekonomik Forum, ‘Yarın İçin Hayal Et’ teması ile İzmir’de başladı. Forumun ilk gününde yeni proje üretme ve dayanışma mesajları verildi

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup ortaklığında bu yıl üçüncü kez düzenlenen Ege Ekonomik Forum İzmir Swissotel'de başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve Bornova Belediyesi katkılarıyla düzenlenen forumun açılışına İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, EGEV Yönetim Başkanı Mehmet Ali Susam, Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil ile meslek odalarının temsilcileri katıldı.



YENİLİK ÜRETEN ŞEHİR



Forumun açılışında konuşan Vali Ayyıldız, "Sosyoekonomik bakımdan İzmir, Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biri. Türkiye ve İzmir jeopolitik olarak eko olarak çok önemli bir yerde" diye konuştu. Mustafa Özuslu da, "Ekonomiyi sürdürülebilir kılmak için yenilik üreten bir şehir olmamız gerekiyor" dedi. Tarımın önemine vurgu yapan Özuslu, "Çiftçiyi toprakla yeniden buluşturacak yerli tohumları yeniden üretip geleceğe aktaracak çalışmalar yapıyoruz" ifadelerine yer verdi. Mehmet Ali Susam ise, Ege Bölgesi'nin gücüne, bölgesel kalkınmada liderliğine inandıklarını belirterek, "Bölgenin varlarını ortaya çıkarmak ve İzmir'den ses vermek için bu forumu düzenlendik. Ege Bölgesi, her türlü lokomotifliği yapmaya hazırdır" dedi.



TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLSUN



Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil de forumu gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Benim hayalim, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, gerçek bir toplum bilinci ile birlikte olabilmek. İzmir'de kurumlar, insanlar dayanışma içinde. Bu örnek tablonun Türkiye'nin diğer illerine yayılmasını arzu ediyorum" dedi. "Teknolojinin Değiştirdiği Dünya; Yarının Kodları", "Globalin Anahtarı; Ar-Ge, Yenilik Ve Akıllı Uzmanlaşma" ve "Dijital Dönüşüm İle Üretimin Dönüşmesi" gibi başlıklarda toplantı ve sunumların yapıldığı foruma bugün Türkiye'nin son başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katılacak.



"İZMİR'İ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİ KENTİ YAPALIM"



Küresel olarak endüstride yeni bir devrimin eşiğinde olunduğunu dile getiren İZTO Başkanı Özgener, "Yeni dünyada bilgi ve onu işlemek çok önemli. Teknoloji tüm dünyayı girişimcilerin oyun alanı yapmış durumda. Bizlere düşen artık proje üretmek. Girişimciliği geliştirmekte, inovasyonu yaymakta, sadece ülkelere devletlere değil, kentlere ve kentlerin refahı için birlik olmuş insanlara da büyük görev düşüyor. İzmir'i inovasyon ve girişimci kent haline getirme vizyonunu ortaya koyduk ve Girişimcilik ve İnovasyon Merkezini hayata geçiriyoruz" dedi.

MERT ALPDÜNDAR / ERCAN AKGÜN