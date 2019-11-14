  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > İhracatlık greyfurt hasadı başladı

İhracatlık hasadı başladı

İhracatlık greyfurt hasadı başladı
Giriş Tarihi: 14.11.2019

'de 54 bin dönüm, 'da ise 40 bin dönüm alanda üretimi yapılan ve cinsi greyfurtun hasadı başladı. Greyfurtta rekoltenin bu sene Türkiye genelinde 350 bin ton olması bekleniyor.

Türkiye'de 54 bin dönüm, Adana'da ise 40 bin dönüm alanda üretimi yapılan Star Ruby ve Rio Red cinsi greyfurtun hasadı başladı. Yüreğir'de kilosu boyuna göre 80 kuruş ile 1 lira 20 kuruş arasında değişen greyfurt, Rusya ve Kanada başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Greyfurtta rekoltenin bu sene Türkiye genelinde 350 bin ton olması bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İhracatlık greyfurt hasadı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN