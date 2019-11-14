İhracatlık greyfurt hasadı başladı

Türkiye'de 54 bin dönüm, Adana'da ise 40 bin dönüm alanda üretimi yapılan Star Ruby ve Rio Red cinsi greyfurtun hasadı başladı. Greyfurtta rekoltenin bu sene Türkiye genelinde 350 bin ton olması bekleniyor.

Türkiye'de 54 bin dönüm, Adana'da ise 40 bin dönüm alanda üretimi yapılan Star Ruby ve Rio Red cinsi greyfurtun hasadı başladı. Yüreğir'de kilosu boyuna göre 80 kuruş ile 1 lira 20 kuruş arasında değişen greyfurt, Rusya ve Kanada başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Greyfurtta rekoltenin bu sene Türkiye genelinde 350 bin ton olması bekleniyor.