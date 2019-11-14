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Kıyılarda kaçak yapı kalmayacak

Kıyılarda kaçak yapı kalmayacak
Giriş Tarihi: 14.11.2019

, plajlardan kadar imar mevzuatında kapsamlı değişikliler yapan yasa teklifinin sunulması için harekete geçti.

AK Parti, plajlardan kaçak binalara kadar imar mevzuatında kapsamlı değişikliler yapan yasa teklifinin Meclis Başkanlığına sunulması için harekete geçti. AK Parti grubunda hazırlanan yaklaşık 80 maddelik teklifte yer alacak düzenlemelere de ulaşıldı. Buna göre, yabancıların kendilerine tahsis edilen tarım arazilerine 3 yılda tesis kurma zorunluluğu bulunuyor. Bu sürenin uzatılması gündemde. Geçmişte yapılan ancak şu ana kadar bedeli ödenmeyen kamulaştırmalar için yeni bir adım atılıyor. Bedel, bugünün rayiç değeri yerine kamulaştırdığı tarihten itibaren faiz işletilmesi ile belirlenecek. Kamulaştırıldığı tarla değerinde olan ancak özellikle büyükşehirlerde bugün gelişen kent ile birlikte fahiş fiyatlara ulaşan alanlara devletin daha yüksek rakamlar ödemesi önlenecek. Bunların yanında, kıyılardaki iskeleler dahil kaçak yapıların hepsi yıkılacak, Yüksek Fen Kurumu kurulacak, ulusal coğrafi veri altyapısı oluşturulacak ve yapı denetim kurulları sıkı denetime alınacak.

ZÜBEYDE YALÇIN

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