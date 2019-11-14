Türkiye Taşkömürü 45 personel alımı gerçekleştirecek! Başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Taşkömürü Kurumu taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 45 adet sözleşmeli mühendis alımı gerçekleştireceği duyurusunu paylaştı. Peki personel alımı için gerekli şartlar nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte merak edilenler...

Türkiye Taşkömürü personel alım ilanı yayınladı. Alım ilanında personel alım şartlarını ve başvuru için gerekenleri de açıkladı. Taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 45 adet mühendis alımı gerçekleştirilecek. Peki personel alım için gereken şartlar nelerdir? İşte merak edilenler...

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi olan 13/12/2019 itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Son başvuru tarihi itibariyle fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Maden, Makine, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

3- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak, Şartları aranır. GİRİŞ SINAVI

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar Türkiye Taşkömürü Kurumu Personel Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlük internet adresinden (http://www.taskomuru.gov.tr) temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklemelidirler;

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Özgeçmiş,

d) 3 adet vesikalık fotoğraf,

e) Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),

f) Varsa Yabancı Dil Bilgisi Seviyesini gösteren belge

BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

1- Sınav başvuruları, sınav ilanının Resmi Gazete'de yayımlanmasını takip eden gün başlayacak ve 13.12.2019 tarihi mesai bitiminde (17.00) sona erecektir.

2- Giriş sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla; "Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No:2 ZONGULDAK / TÜRKİYE" adresinden veya Genel Müdürlüğümüz internet adresinden (http://www.taskomuru.gov.tr) temin edecekleri "Başvuru Formu" nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

3- Aday tarafından imzalanan Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte başvuru için istenen diğer belgelerin 13.12.2019 tarihi mesai bitimine (17.00) kadar yukarıda belirtilen adrese şahsen veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

4- Postadaki gecikmeler veya diğer nedenlerle süresi içinde Genel Müdürlüğümüze teslim edilmeyen başvurular ile ilanda belirtilen şartları taşımayanların başvuruları işleme alınmayacaktır. 5-Belgelerin belirtilen son başvuru tarihine kadar TTK Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.