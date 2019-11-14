Yüksek komisyon ve masrafa fren

Bankaların ücret, komisyon, EFT ve havale gibi işlemlerde tüketiciyi bezdiren uygulamalarının sonunu getirecek yasa Meclis'ten geçti. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) görev ve yetkileri Merkez Bankası'na devredilecek.

Bankaların ücret, komisyon, EFT ve havale gibi işlemlerde tüketiciyi bezdiren uygulamalarının sonunu getirecek yasa Meclis'ten geçti. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) görev ve yetkileri Merkez Bankası'na devredilecek. Yasa ile ücret, masraf ve komisyonda azami miktarı belirleme yetkisi Merkez Bankası'na geçti. Banka kartları ve kredi kartları ile ilgili yürütülecek "takas ve mahsup" faaliyetlerine ilişkin ifadeler de Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'ndan çıkarılacak. Yeni uygulamayla bankaların azami faiz oranlarının yanı sıra her türlü işlemden elde ettikleri ücret masraf, komisyon ve hizmet bedelleri için azami miktar veya oranları tespit etmeye Merkez Bankası yetkili olacak.

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