Altın alımında taksit sayısı 8'e çıkarıldı!

Altın alacakları yakından ilgilendiren haber geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kredi kartlarıyla altın alımlarında taksitlendirme süresini dört aydan sekiz aya çıkarttı.

Altın alımında taksit sayısında arttırıldı. BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24/10/2019 tarihli ve 8632 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin dört aydan sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) taksitle ilgili aldığı son karar, kuyumculuk sektöründe bayram sevinci yaşattı. Çok mutluyuz. Kuyumculukta taksit miktarının 8'e çıkmasının, iç piyasa satışları üzerinde doping etkisi yapacağına inanıyoruz. 8 taksit perakende satışlarındaki işlem hacmini oldukça artıracaktır." ifadelerini kullandı.