Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın bugüne nasıl başladı? İşte 15 Kasım Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını 1.811,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 271,80 liradan işlem gördü. İşte 15 Kasım Cuma altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 271,05 TL
SATIŞ: 271,09 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 435,47 TL
SATIŞ: 445,34 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 868,22 TL
SATIŞ: 890,68 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ:1.741,89 TL
SATIŞ: 1.775,92 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.807,00 TL
SATIŞ: 1.834,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 15 Kasım Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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