Altın fiyatları ne kadar? 15 Kasım Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın bugüne nasıl başladı? İşte 15 Kasım Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...