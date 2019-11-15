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'dan 176,9 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN'dan 176,9 milyon euroluk sözleşme

15.11.2019, 13:25

, ve AŞ ile 'ne yönelik 176,9 milyon euroluk sözleşme gerçekleştirdi. Açıklama 'nda (KAP) yayımlandı.

ASELSAN'ın ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ ile imzaladığı yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN ile ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ arasında Pakistan Milgem Projesi ile ilgili 14 Kasım 2019'da toplam bedeli 176 milyon 900 bin euroluk bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

AA

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