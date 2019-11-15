  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 15 Kasım Cuma döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Cuma ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 15 Kasım Cuma döviz kuru...

15.11.2019, 09:27

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? Dolar düştü mü? soruları dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından merak ediliyor. Dolar ve euro almak ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler fiyatlarını araştırıyor. İşte Cuma ...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan dalgalanmalar döviz yatırımcısı tarafından araştırııyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7540 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3350 lira olmuştu. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 15 Kasım Cuma döviz kuru...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 15 Kasım Cuma döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN