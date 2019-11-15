Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 15 Kasım Cuma döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? Dolar düştü mü? soruları dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından merak ediliyor. Dolar ve euro almak ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler döviz fiyatlarını araştırıyor. İşte 15 Kasım Cuma döviz kuru...
Dolar ve euro fiyatında yaşanan dalgalanmalar döviz yatırımcısı tarafından araştırııyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7540 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3350 lira olmuştu. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 15 Kasım Cuma döviz kuru...
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