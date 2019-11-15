Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 15 Kasım Cuma döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? Dolar düştü mü? soruları dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından merak ediliyor. Dolar ve euro almak ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler döviz fiyatlarını araştırıyor. İşte 15 Kasım Cuma döviz kuru...