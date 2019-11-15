İzmir’e müjde yağdı

3. Ege Ekonomik Forumu’nda İzmir ve Ege’ye müjde yağdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Dikili Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin kuruluşu hayırlı olsun” derken, İzmir’in 9 ilçesi ve Ege’de 4 ilde çalışmaların sürdüğünü söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da, “Şehir Hastanesi 1 Haziran’da açılıyor” dedi

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup Ortaklığı'nda düzenlenen 3. Ege Ekonomik Forumu'nda İzmir ve Ege'ye müjde yağdı. Swissotel Büyük Efes'teki etkinliğin dünkü bölümünde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'nin kuruluşu için gerekli imzayı attım, hayırlı uğurlu olsun. Dikili ilçesi dışında, İzmir'de dokuz ilçede daha Tarıma Dayalı İhtisas OSB kuracağız. Ayrıca Ege'de Denizli- Sarayköy, Aydın-Efeler, Manisa- Alaşehir, Balıkesir-Edremit'te Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB kurulması çalışmalarımız da hızla devam ediyor" diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da katıldığı toplantıda 28. Dönem TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Şehir Hastanesi'nin 1 Haziran'da açılacağını duyurdu.



"SERİ ÜRETİME HAZIRIZ"



Türkiye'nin Avrupa'da tarımsal hasılatta ya birinci ya da ikinci olduğunu, Türkiye'nin ciddi bir performansının bulunduğunu anlatan Pakdemirli, "Birlik ve kooperatifleri devreye almadan bugünü kurtarırız ama önümüzdeki 20 yılı kurtaramayız. Yüzde 60 daha fazla gıda üretmemiz lazım. Avrupa'da 250 bin kooperatif ve 5.4 milyon çalışanı var. Fransa'da 15 bin kooperatif var ve 86 milyar dolar ciro yapıyorlar. Bizde de kabaca aynı miktarda kooperatif var ama 1 milyar dolar ciro yapan kooperatif yok. Sayılarını artırmamız lazım. Fransa ölçeğinde 86 milyar dolar ciro varsa Türkiye olarak da o kadar olması lazım" diye konuştu. Tamamen elektrik ile işleyen traktörü 6 aydan kısa bir zamanda bitirdiklerini ifade eden Pakdemirli, "Seri üretime hazırız" dedi. Pakdemirli ayrıca, Dikili'de tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurulacağını, burada 80 bin tonun üzerinde sebze ve meyve üretimi yapılacağını ve 3 bin 500 kişiye de istihdam sağlayanacağını söyledi.



9 İLÇEYE OSB



"9 ilçede daha tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri kurulmasıyla konusunu da gündemimize aldık" diyen Pakdemirli, "Hayvancılık, seracılık, süs bitkileri ve su ürünleri sektörlerine önemli katkılar sağlayacak olan Ödemiş, Tire, Seferihisar, Bayındır, Bakırçay, Foça, Menderes, Kınık ve Torbalı ilçelerinde proje ve yer seçimi çalışmalarına başladık. Ayrıca, Denizli Sarayköy'de, Aydın Efeler'de, Manisa Alaşehir'de, Balıkesir Edremit'te kurulması konusunda da gayretimiz sürüyor" bilgisini verdi.



YILDIRIM AÇIKLADI: ŞEHİR HASTANESİ 1 HAZİRAN'DA AÇILACAK



28. Dönem TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da, "Değişimin karşısında durursak yok olur gideriz. Küresel gelişmeler son 10 yıldır iç açıcı değil. Dünya büyümüyor" dedi. "1 Haziran'da İzmir'in en güzel yerinde en güzel şehir hastanesini hizmete açacağız" diyen Yıldırım, "İzmir'de hain teröristlerin kundaklayarak yaktığı ormanlık alanları tekrar yeşillendirmek için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Menderes'te olacağız. Yanan ormanlık alanları tekrar fidanla buluşturacağız. Ciğerimizin yandığı o toprakları tekrar su ve fidanla buluşturacağız. Bu etkinliğe de şimdiden hepinizi davet ediyorum" dedi. Yıldırım, ayrıca bazı ülkelerde e-ticaretin, toplam ticaretin yarısına yaklaşmış durumda olduğunu, 2018'de Türkiye e-ticaretin yüzde 42 büyüdüğünü, bu gelişmelerin arkasında 2002 yılında ortaya konulan akıl yollarının geliştirilmesine yönelik politikalar olduğunu vurguladı.

NİDA ALADAĞ-MERT ALPDÜNDAR