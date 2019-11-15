Milli sanayiye ithalat koruması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yerli üreticiyi ithalattan kaynaklı haksız rekabete karşı korumakta kararlı olduklarını belirterek, “Uyguladığımız tüm ticaret politikası önlemlerinin kapsadığı ithalat değeri 41.6 milyar dolar ile toplam ithalatımızın yüzde 18.7’sine tekabül ediyor” dedi

Hükümet, dünyada uygulamaya giren korumacı politikalar sonucu ortaya çıkan arz fazlasının Türkiye'ye yönelmesi üzerine, yerli sanayiyi ithalat baskısından korumak için 41.6 milyar dolarlık tedbir aldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yerli üreticiyi ithalattan kaynaklı haksız rekabet ve zarara karşı korumakta kararlı olduklarını belirterek, 21 sanayi girdisine tarife kontenjanı açtıkları söyledi. Bakan Pekcan, "Ülkemizin Dünya Ticaret Örgütü üyeleri arasında yürürlükteki önlem sayısı bakımından üçüncü sırada bulunuyor. 14 ürün grubunda 19 ülkeye karşı önlem uyguluyoruz" dedi.



TARİFE KONTENJANI



Ticaret Bakanı Pekcan, 70'in üzerinde ürün grubunda da 26 ülkeye karşı dampinge ve sübvansiyona karşı önlem uygulandığını belirterek, "Yerli sanayimizi korumak için uyguladığımız tüm ticaret politikası önlemlerinin kapsadığı ithalat değeri 41.6 milyar dolar ile toplam ithalatımızın yüzde 18.7'sine tekabül ediyor. Toplam 21 sanayi girdisinde tarife kontenjanı açtık. Üretimde kullanılan özel nitelikli girdilerle birlikte sanayicimize 103 milyon dolarlık gümrük vergisi avantajı sağladık" diye konuştu.



"TÜRKİYE İKİ DAVA KAZANDI"



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 4 ürün grubunda tüm ülkelere karşı, 3 üründe İran'a, 1 üründe de serbest ticaret anlaşması kapsamında Güney Kore'ye karşı koruma önlemi uygulandığını söyledi. Bakan Pekcan, "Yerli üreticilerimizin ithalata karşı rekabet imkânlarını desteklemek üzere çeşitli ürün gruplarında 28 adet karar ile yüzde 5-yüzde 50 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi getirdik" dedi. Ticaretteki korumacı politikaların dış ticarete etkisini anlatan Pekcan, "2017'de ihracatımızın 893 milyon dolarlık kısmı ticaret politikası önlemlerine tabi iken, 2018'de bu miktar 7.2 milyar dolara ulaştı. Türkiye, ABD ve Fas'a karşı çelik sektöründe Dünya Ticaret Örgütü nezdinde iki dava kazandı" değerlendirmesini yaptı.

HAZAL ATEŞ