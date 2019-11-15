Muhalefetin hevesi kursağında kaldı! Ekonomide büyüme!

Muhalefet partilerinin ekonomik kriz tellallığı ellerinde patladı. Dengelenme sürecinde ekonomik başarılara imza atan Türkiye, büyüme sürecine geçti. Sanayi üretimi yıllık bazda 12 ayın ardından artış gösterdi. Üretim artışı ise umutlandırdı.

Geçen yılki kur saldırısının negatif etkilerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme süreci ile bertaraf ederek tüm makro göstergelerini pozitife çeviren Türkiye, kriz lobisinin iddialarının aksine yeniden büyüme döngüsüne girdi. Cari açıktan enflasyona, otomobil ve konut satışından elektrik tüketimine, kredi artışından kapasite kullanımına kadar toparlanmayı gösteren verilere sanayi üretimi de eklendi.



1 YIL SONRA ARTIYA GEÇTİ

Son bir yılda düşüş gösteren sanayi üretimi endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 3.4 artarak Ağustos 2018'den bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçti. Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 3.2 arttı. 12 ay sonra ilk kez artış gösteren endeks, sanayi üretiminde dip seviyelerden dönüşün ve ekonomide yeniden büyüme dönemlerine girilmesinin en önemli işareti oldu. İkinci çeyrekte yüzde 3.4 daralan sanayi üretim endeksi, üçüncü çeyrekte arındırılmamış bazda yüzde 0.8 artarak, 4 çeyrek aranın ardından üretim artışı sağlandı.

ÜRETİM GENELE YAYILDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde üretimin geneline yayılan artışlar yaşandı. Özellikle yüksek teknoloji ürünleri başta olmak üzere tekstil, giyim, deri, gıda ürünleri imalatı sektörlerindeki artış dikkati çekti. Otomotiv ve inşaat sektörlerine yönelik son dönemde alınan tedbirler ve verilen desteklerin etkisiyle endekslerde görülen toparlanma belirtileri de söz konusu sektörler için gelecekte daha iyimser bir tablonun ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. Kısa süre önce güncellenen Yeni Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, büyümenin üçüncü çeyrekte pozitife geçebileceğini belirtirken, Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan güçlü bir toparlanma olduğuna dikkat çekerek, "Talep ve üretimdeki hızlanma son çeyrek görünümüne daha çok pozitif etki edecek" dedi.

NOTÇULAR DA ARTIK GERÇEĞİ GÖRMEYE BAŞLADI

2018'deki kur saldırısının ardından, hükümetin alacağı aksiyonları beklemeden Türkiye'nin kredi notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşları, son 1 yılda sergilenen performans karşısında geri adım atmaya devam ediyor. Fitch'in bu ayın başında 7 yıl aradan sonra Türkiye ekonomisi hakkında ilk kez olumlu değerlendirme yaparak görünümü durağana yükseltmesinin ardından, Moody's de geri adım atmak zorunda kaldı. Türkiye ekonomisinde toparlanma sinyalleri olduğunu açıklayan Moody's, Türkiye'nin 2019'u daralarak değil, büyüyerek tamamlayacağını vurguladı. Moody's, 2019 için daha önce yüzde 2 küçülme olan tahminini 0.2 büyümeye, 2020 büyüme tahminini ise yüzde 2'den 3'e çıkardı. Türkiye'de büyüme ivmesinin önceden beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleştiğine işaret etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini iki kez revize etmek zorunda kalmıştı.



ÖNCÜ GÖSTERGELER CANLANIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eylülde sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 3.4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördüğünü belirterek, "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor. Sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmeler gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor" dedi.