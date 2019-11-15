Satsuma mandalina bu yıl yüz güldürüyor

İzmir'in mandalina üretiminde önemli merkezlerinden olan Seferihisar ilçesinde geçen yılın aksine bu yıl yüzler gülüyor. İşçisinden üreticisine kadar birçok insanın ekmek kapısı olan mandalinada rekolte düşük olsa da, ürün kalitesi sevindirdi.

İzmir'in mandalina üretiminde önemli merkezlerinden olan Seferihisar ilçesinde geçen yılın aksine bu yıl yüzler gülüyor. İşçisinden üreticisine kadar birçok insanın ekmek kapısı olan mandalinada rekolte düşük olsa da, ürün kalitesi sevindirdi. Seferihisar Mandalina Üreticileri Birliği Yönetim Kuruşu Başkanı Halil Ak, geçen yıl 100 kilo meyve veren bir ağacın bu yıl ancak 25- 30 kilo verdiğini, fakat geçen yıl satış konusunda sorunların yaşandığını, yeni dönemde ise böyle bir sıkıntı ile karşılaşmayacaklarını söyledi. Seferihisar mandalinasının iç pazarda İstanbul, Ankara, Bursa ve Yalova'da satıldığını ifade eden Ak, "Mandalinayı dış pazarda da Makedonya'ya, Balkan ülkelerinin tümüne ve Ukrayna'ya gönderiyoruz" dedi.