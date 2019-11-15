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Tariş, zeytinyağına 20 TL fiyat belirledi

Tariş, zeytinyağına 20 TL fiyat belirledi
Giriş Tarihi: 15.11.2019

TARİŞ Zeytin ve Başkanı , zeytinyağının fiyatını açıkladı. Sürek, "Bu yıl da bölge, ülke ve dünya üretimi ve fiyat oluşumlarını dikkate alarak titiz değerlendirmeler sonucunda sızma zeytinyağına 20 TL fiyat vererek alımlara başladık" diye konuştu.

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, zeytinyağının fiyatını açıkladı. Üreticiyi memnun edecek bir rakam belirlendiğini kaydeden Sürek, "Zeytinyağı Birliği, her zaman üretici ortaklarının yanında yer aldığını bu alım kampanyasında bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Sürek, "2018-2019 kampanya dönemini hem alımlar hem de satışlar açısından memnuniyet verici şekilde tamamladık. Bu yıl da bölge, ülke ve dünya üretimi ve fiyat oluşumlarını dikkate alarak titiz değerlendirmeler sonucunda sızma zeytinyağına 20 TL fiyat vererek alımlara başladık" diye konuştu.

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