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’dan ‘ yenilensin’ çağrısı

TÜSİAD’dan ‘Gümrük Birliği yenilensin’ çağrısı
Giriş Tarihi: 15.11.2019

ve İş İnsanları Derneği () Yönetim Kurulu Başkanı , "Senelerden beri güncelleme müzakerelerinin bir an önce başlamasını savunuyoruz" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Senelerden beri Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerinin bir an önce başlamasını savunuyoruz" dedi. Kaslowski, Brüksel temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce Gümrük Birliği güncellemesinin bir "kazan-kazan" formülü olduğunu anlamış olan birçok parlamenter ve komisyon yetkilisi bulunduğunu belirten Kaslowski, "Umarız önümüzdeki aylarda bu siyasete yeni giren kişilerle yapacağımız görüşmelerde onları bu yönde ikna etmiş oluruz" diye konuştu.

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