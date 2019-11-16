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’da portakal hasadı başladı

Aydın’da portakal hasadı başladı
Giriş Tarihi: 16.11.2019

'nin önemli merkezlerinden biri olan 'da washington cinsi portakalın hasadına başlandı. Günde 15 ton portakal hasat eden üreticiler, daha sonra yurtdışına ihraç ediyor.

Ege Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Aydın'da washington cinsi portakalın hasadına başlandı. Günde 15 ton portakal hasat eden üreticiler, daha sonra yurtdışına ihraç ediyor. Çobanisa'da 50 yıldır narenciye üreten Ali İhsan Koç, "İki yıldır elde ettiğimiz gelirden memnunuz. Fiyat şu anda dalında 60 kuruş" diye konuştu. 2019'un ilk 10 ayında 129 bin ton portakal ihracatının yapıldığını kaydeden Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da, "En fazla ihracat, 68 bin ton ile Irak'a yapıldı. Irak'ı Rusya, Ukrayna ve Gürcistan takip ediyor" dedi.

MEHMET KAVAS

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