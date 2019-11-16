Kuyumcuda ‘8 taksit’ müjdesi

Hükümetin yeni düzenlemesi altın alışverişini daha cazip hale getiriyor. Altın satışında 4 olan taksit sayısının 8’e çıkarılması hem kuyumcu esnafına hem de vatandaşa yarayacak

Ticaret Bakanlığı, altın alımında vatandaşı sevindirecek bir karara imza attı. Kuyumcularda altın alımında uygulanan taksit sayısı 4'ten 8'e çıkarıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ardından Ticaret Bakanlığı da altın alımında önemli bir düzenlemeye gitti. Bakanlık perakende işletmelerin basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksit sayısını 4 yerine 8 olarak uygulayabilmesine yönelik düzenleme yaptı.



BASILI VE KÜLÇE OLMAYAN



"Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte" yapılan değişiklikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlarda değişikliğe gidildi. Buna göre, perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında daha önce 4 ay olan taksitlendirme süresi 8 aya çıkarıldı. BDDK da geçtiğimiz günlerde kredi kartı ile altın alımındaki taksit sayısını arttırmıştı. BDDK tarafından alınan karar doğrultunda 4 olan taksit sayısı 6 olarak güncellenmişti.



PİYASALAR HAREKETLENECEK



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, altın alışverişinde taksit sayısının 8'e çıkmasının vatandaşı rahatlatacağını söyledi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Palandöken, "Yazın mevsimsel olarak da yükselen altın fiyatları nedeniyle zorlanan vatandaş, artık eşinin dostunun düğününe giderken altınını daha rahat alacak. Altında taksit sayısının 8'e kadar çıkmasıyla vatandaş, gram ve çeyrek altın arasında düşünmeden karar verilebilecek, piyasalarda da bir hareketlenme olacak" dedi.