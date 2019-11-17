Gelinlik ve abiye sektörü İzmir’de buluşacak

Gelinlik ve Abiye sektörünün dünyadaki öncü şehri İzmir, 22 Kasım Cuma günü 30 ülkeden gelecek olan yüzlerce sektör temsilcisini ağırlayacak.

Gelinlik ve Abiye sektörünün dünyadaki öncü şehri İzmir, 22 Kasım Cuma günü 30 ülkeden gelecek olan yüzlerce sektör temsilcisini ağırlayacak. Wedding Style Show Nowember kapsamında Swissotel Büyük Efes'te gerçekleştirilecek olan defilede İzmir'in önde gelen 25 markası 2020 yılı yeni çizgilerini İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Kazakistan, Rusya, Arazarbeycan, Dubai ve Katar olmak üzere 30 ülkeden gelecek sektör temsilcilerine tanıtacak. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Ege Giyim Sanayicileri Derneği, İzmir Ticaret Odası ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği'nin de destek verdiği etkinlik kapsamında ayrıca moda dünyasının önemli isimleri de bu organizasyonda yer alacak



ÜNLÜ MANKENLER VAR



Koreografisini Rönesans Ajans'ın üstlendiği defilede, ünlü mankenlerden Özge Ulusoy, Şebnem Sheffer, Tuba Melis Türk, Simge Tertemiz, Elif Ece Uzun, Ece Begüm Yücetan gibi isimler podyuma çıkacak.