Hafta sonu kahvaltı bereketi

İzmir’de hafta sonu güzel havayı fırsat bilen İzmirliler, kahvaltı salonlarına ve kafelere akın etti. Urla, Çeşme, Güzelbahçe, Foça, Seferihisar ve Çiçekliköy gibi meşhur olan rotalardaki mekanlar dolup taşarken, esnafın da yüzü gülüyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden havalar, İzmir'de hafta sonunda kafeler ve kahvaltı salonlarını doldurarak esnafı memnun etti. Ailece kafelere akın eden vatandaşlar, güzel bir gün geçirdi. Urla, Çeşme, Güzehbahçe, Foça, Aliağa, Menemen, Seferihisar bölgelerindeki kahvaltı salonları hafta içinden yapılan rezarvasyonlarla dolup taşarken, özellikle serpme olarak nitelendirilen ve kişi başı 30-80 lira arasında değişen fiyatlarla verilen kahvaltı salonları dolup taştı. Son zamanlarda büyük ilgi çeken marka kahve zinciri kafeler de aynı şekilde büyük ilgi görüyor. 10 TL'den başlayan ve 25-30 TL'ye kadar çıkan kahve çeşitleri içeceklerde büyük ilgi görüyor.



OTURACAK YER KALMADI



İzmir'in en önemli bölgelerinden Alsancak Göztepe, Konak, Hatay, Karşıyaka ve Bostanlı'da bulunan kafelerle sahil bölgelerinde bulunan kahvaltı salonlarına vatandaşlar adeta akın etti. Güneşli bir güne uyanan İzmirliler, kafe ve kahvaltı salonlarını doldurup taşırdı. Doluluk nedeniyle oturacak yer bulmak bile zorlaşırken, esnafın bu durumdan memnun olduğu görüldü.



ESNAF MUTLU OLDU



Yoğunluğun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten bölge esnafı, "Kışın insanların dışarı çıkması azalıyor. Ama Kasım ayında olsak bile dışarıları da güneşli bir hava var. Havanın güzel olması bizlerin işlerine de yansıyor. Hafta sonunu güzel geçirmek isteyen vatandaşlarımız buraları doldurup taşırıyor. Yoğunluğun her zaman sürmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.



SERPME KAHVALTI İLGİSİ



Urla'daki Zeytinli Köşk isimli kahvaltı salonunun baş ahşçısı Özgür Şahin, "Salı ya da en geç Çarşamba gününden kahvaltı salonumuzda hafta sonu için doluluk oranı yüzde 95-100 arasında. Cumartesi ve Pazar günü gelen misafirlerimizi alamıyoruz. Tamamen organik olan ürünler, masaya serpme olarak servis ediliyor. Misafirlerimiz de serpme kahvaltıya rağbet gösteriyor" dedi. Urla Rahatla Restoran'ın sahibi Eylem Ekin de rezervasyonla çalıştıklarını ifade ederek, kişi başı kahvaltı verildiğini ve serpme kahvaltı verdiklerini söyledi.

MERT ALPDÜNDAR