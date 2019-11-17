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İş garantili liseler geliyor

İş garantili liseler geliyor
Giriş Tarihi: 17.11.2019

, alanında açılan iş garantili meslek eğitim merkezlerinin gıda, sağlık, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda da yaygınlaştırılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, turizm alanında açılan iş garantili meslek eğitim merkezlerinin gıda, sağlık, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda da yaygınlaştırılacağını söyledi. Turizm sektöründeki okulların büyük bir karşılık bulduğunu belirten Selçuk, "Bu kapsamda 11 okul açtık, başarı ve ilerleme çok iyi durumda. Biz bunu Türkiye'nin ara elaman başta alanda eleman ihtiyacı olan tüm sektörlerine yayma kararı aldık. Yani diplomayı alanın, elinde 3 dil ile işinin hazır olduğu bu merkezlerden yüzlerce açacağız. Ekonomiyi hareketlendirecek. Amacımız eğitimi ekonomi ile örtüştürmek" diye konuştu.

BÜYÜK TALEP YAĞIYOR

Meclis'ten yasanın geçmesinin ardından 1 ayda sayının yüzde 77'ye çıktığını belirten Bakan Selçuk, bu liselere talebin yoğun olduğunu söyledi. Selçuk, "Lüks ve büyük oteller kendi içlerinde okul açmamız için yarışa girdi. 192 lüks otel bu kapsamda yeni başvuruda bulundu, halen de başvuru geliyor. Yakın zamanda sektör bazlı yeni meslek eğitim merkezleri hayata geçecek" dedi.

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