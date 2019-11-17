Süreli sözleşmeli personelin de yüzü güldü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yıllardır kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan süreli sözleşmeli personelin (SSP) sorunları da çözülüyor. Çalışmalar kapsamında 10 bin çalışanın sosyal hakları iyileşecek

Hükümet, taşeron işçilerin ardından yıllardır kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan süreli sözleşmeli personelin (SSP) sorunlarına da el attı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen çalışmaya göre, yıllardır kadro, maaş ve özlük hakkı sorununun çözülmesini bekleyen makyöz, kuaför, senarist, animasyon yazan 10 bin SSP'li sosyal haklarına kavuşacak. Devlet Opera ve Bale, Devlet Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Sinema Genel Müdürlüğü çalışanı yılbaşından itibaren sözleşmelerini imzalayabilecek. 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme ile mağdur tek bir sanatçı kalmayacak.



16 BAKANLIĞI KAPSIYOR



İlk etapta Sinema Genel Müdürlüğü çalışanları üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışma Külliye'ye sunulduğunda Başkan Erdoğan, diğer bakanlıklarda da benzer durumda personelin olduğunu belirterek, hepsini kapsayan bir çalışma yapılması talimatı vermişti. Bunun üzerine Külliye, 16 bakanlıktaki SSP'li personel sayı ve durumlarını çıkardı. Yılbaşından itibaren bütün bakanlıklardaki süreli sözleşmeli çalışanlar, sözleşme imzalayıp, sosyal hak ve güvenceye kavuşacak.



YILBAŞINA YETİŞECEK



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu çok eski bir konu, bakanlığa gelir gelmez kangren haline gelmiş bu işe sahip çıktım. Çalışmamızı Külliye'ye sunduk ancak Sayın Cumhurbaşkanımız diğer bakanlıkların benzer durumdaki personelleri için genel bir düzenleme hazırlanması talimatını verdi ve artık sona geldik. Süreli sözleşmeli personel sözleşmeli personel haline geliyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik çıktı. Yılbaşına yetişeceğini ön görüyoruz. 1 Ocak'tan itibaren personel maaş hesaplamaları bu sisteme göre yapılacak" dedi.



KADROYA ALINACAKLAR



Yönetmelikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde süreli sözleşmeli çalışan personelin "sözleşmeli" olarak kadroya alınması öngörülüyor. SSP'liler, yevmiyeli, kısmi zamanlı ve iş başı şeklinde çalışıyor. Bu nedenle emeklilik, kıdem, ihbar gibi hakları bulunmuyor. Cumhurbaşkanlığı düzenlemesi ile bu sorunlar bitecek.

TÜLAY CANBOLAT