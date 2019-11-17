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üretiyorlar

Taş baskı yöntemi ile zeytinyağı üretiyorlar
Giriş Tarihi: 17.11.2019

'de az sayıda bulunan üreten fabrikalar, teknolojiye meydan okuyor. ve ailesi, 1950 yılından bu yana aynı yöntemle üretim yapıyor.

İzmir'de az sayıda bulunan taş baskı yöntemi ile zeytinyağı üreten fabrikalar, teknolojiye meydan okuyor. Geleneksel yöntemlerle elde edilen zeytinyağlarının daha sağlıklı ve doğal olduğunu düşünen Seferihisar ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'ndeki fabrika sahibi Uğur Ocakoğlu ve ailesi, 1950 yılından bu yana aynı yöntemle üretim yapıyor. Zamana ve teknolojiye direnen fabrikadaki üretim hayli zahmetli. Küçük bir mahalle olan Beyler'de üretim yapan fabrikada, Ocakoğlu ailesi ile birlikte toplam 7 kişi taş baskı ile lezzetli zeytinyağı elde ediyor.

İNSAN GÜCÜ İLE ÜRETİLİYOR

Tarladan toplanan zeytinler fabrikaya getirildikten sonra önce tartılıyor, yapraklarından ayrıştırıldıktan sonra yıkama makinesinde yıkanıyor. Zeytinler yıkandıktan sonra taş baskıya giriyor. Yaklaşık 40 dakika boyunca dönen taş, zeytini ezerek hamur haline getiriyor. Hamura dönüşen zeytin, diğer işlemlerden geçerek tüketilmeye hazır zeytinyağı haline geliyor.

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