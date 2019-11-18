  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Didim’de tohumlar şenlikte takas edildi

’de tohumlar şenlikte takas edildi

Didim’de tohumlar şenlikte takas edildi
Giriş Tarihi: 18.11.2019

'ın ilçesinde Belediye, Ticaret Odası, Didim ve kurulu işbirliğiyle ilk kez gerçekleştirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye, Ticaret Odası, Didim KUEM Kadın Kooperatifi ve Didim Ticaret Odası Kadım Girişimciler kurulu işbirliğiyle ilk kez Tohum Takas Şenliği gerçekleştirildi. Didim KUEM Kadın Kooperatifi adına konuşan Tuba İpekçiler, şenliğe katkı sunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Didim Ticaret Odası Kadım Girişimciler Kurulu temsilcisi Nuran Arslan ise etkinliği kadın eliyle düzenlediklerini belirterek, şenliğin ileride daha da büyümesi temennisinde bulundu. Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş da, "Gelecek yıl daha da güzel olacak. Kadınların yanında olacağız. Tarımda önemli çalışmalara ihtiyacımız var" dedi. Daha sonra halk oyunları gösterileri gerçekleştirilirken, tohum takasları yapıldı.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Didim’de tohumlar şenlikte takas edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN