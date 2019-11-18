Didim’de tohumlar şenlikte takas edildi

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye, Ticaret Odası, Didim KUEM Kadın Kooperatifi ve Didim Ticaret Odası Kadım Girişimciler kurulu işbirliğiyle ilk kez Tohum Takas Şenliği gerçekleştirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye, Ticaret Odası, Didim KUEM Kadın Kooperatifi ve Didim Ticaret Odası Kadım Girişimciler kurulu işbirliğiyle ilk kez Tohum Takas Şenliği gerçekleştirildi. Didim KUEM Kadın Kooperatifi adına konuşan Tuba İpekçiler, şenliğe katkı sunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Didim Ticaret Odası Kadım Girişimciler Kurulu temsilcisi Nuran Arslan ise etkinliği kadın eliyle düzenlediklerini belirterek, şenliğin ileride daha da büyümesi temennisinde bulundu. Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş da, "Gelecek yıl daha da güzel olacak. Kadınların yanında olacağız. Tarımda önemli çalışmalara ihtiyacımız var" dedi. Daha sonra halk oyunları gösterileri gerçekleştirilirken, tohum takasları yapıldı.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN