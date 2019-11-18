Dikili’ye dev proje

Ege’nin tarımsal üretim ve ihracatını ikiye katlayacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (TDİOSB) kuruluşu ile ilgili çalışmalar meyvesini verdi. Dikili’de böyle bir bölge kurulması için imzalar atılırken, İzmir iş dünyası da kararı umut verici buldu

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri arasında imzalanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Kuruluş Protokolü ile başlayan süreç, 1 yıl olmadan 7 Kasım itibariyle Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşu ile sonuçlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müjdeyi 3. Ege Ekonomik Forum'unda verdi. Pakdemirli, Dikili OSB'nin kuruluşu kararını imzaladığını belirterek, projenin İzmir'e hayırlı olmasını diledi.



SON DERECE ÖNEMLİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da, katma değerli üretimi ve ihracatı artıracak, ortalama 3500 kişiye iş sağlayarak istihdama da katkı sunacak olan bölgenin İzmir ve Ege Bölgesi için son derece önemli bir adım olduğunu söyledi. Bu sonucun benzer organize sanayi bölgelerinin kurulmasının da önünü açtığını dile getiren Yorgancılar, "Böylelikle kurumlar arası ortak akıl ve işbirliği ile kısa zamanda olumlu sonuçların nasıl alınabildiği de görülmüş oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

UMUT VERİCİ BİR ADIM

İTB Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir'de ortak akılla atılan adımların hayata geçmesinin kent adına umut verici olduğunu belirterek, "Dikili Sera İhtisas OSB'de artık faaliyet aşamasına geçtik. Diğer aday TDİOSB çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise, "Tarım OSB'ler, Ege Bölgesi'nin tarım ürünleri ihracatın 10 milyar dolara taşınma yolculuğunda lokomotif görevi üstlenecek" açıklamasını yaptı.



"AVRUPA'NIN SERA ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ"

İZMİR iş dünyasında yakalanan ortak iş yapma kültürünün kente çok önemli bir proje daha kazandırdığını belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Dikili TDİOSB'nin kuruluşunun gerçekleşmesi çok önemli bir dönüm noktası. OSB'de modern ve teknolojik seralar yer alacak. Dikili'yi Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli teknolojik sera üssü haline getireceğiz" dedi.